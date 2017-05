per Switch è stato il protagonista dell'ultima puntata dello show Nintendo Minute, pubblicato nelle scorse ore sul canale YouTube di Nintendo of America.

I due conduttori del programma hanno mostrato qualche match (1v1 e tag 2v1) dando ampio spazio ai due nuovi personaggi (Evil Ryu e Violent Ken) e alla modalità multiplayer online. Ultra Street Fighter II The Final Challengers uscirà il 26 maggio su Nintendo Switch, questa riedizione del gioco include anche una ricca Gallery con bozzetti e artwork e una modalità in prima persona denominata Way of the Hado.