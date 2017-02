Ultra Street Fighter II: primo video gameplay per la modalità "Way of the Hado"

Attraverso il suo canale di YouTube, Capcom ha condiviso il primo video gameplay per la nuova modalità in prima persona presente all’interno di Ultra Street Fighter II: The Finale Challengers, rifacimento del classico picchiaduro degli anni novanta previsto in esclusiva su Nintendo Switch.

Way of the Hado, questo il nome ufficiale della modalità, vedrà il giocatore vestire i panni di Ryu, che grazie ai sensori di movimento inclusi nei Joy-Con sarà in grado di sferrare Hadoken, Shoryuken, e Tatsumaki Senpukyaku contro i soldati Shadaloo. La sequenza si conclude con uno Shinku Hadoken che atterra cinque nemici contemporaneamente, lasciando intendere che il mini gioco potrebbe inoltre includere degli attacchi potenziati. Potete trovare il video gameplay al minuto 2:56:45 del video in calce alla notizia.

Ultra Street Fighter II: The Finale Challengers uscirà in esclusiva su Nintendo Switch nel corso del 2017.