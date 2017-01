Ultra Street Fighter II sulle altre console? Dipenderà dal suo successo

Nel corso della presentazione di Nintendo Switch è stato svelato Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, remake di Super Street Fighter II Turbo, picchiaduro pubblicato nel 1994. Sebbene il titolo sia previsto in esclusiva per la nuova ibrida della grande N, potrebbe approdare anche sulle altre console.

Nel corso di un’intervista rilasciata a IGN USA, Yoshinori Ono, produttore esecutivo di Street Fighter, ha annunciato che l’arrivo del remake sulle altre console è strettamente legato al successo che avrà su Nintendo Switch. Ono si è recentemente espresso sulle motivazioni che lo hanno spinto a tornare su Street Fighter II, spiegando come la riproposizione di questo classico sia un omaggio ai fan che lo hanno giocato per la prima volta su Super Nintendo.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers arriverà nel corso del 2017 in esclusiva, per il momento, su Nintendo Switch.