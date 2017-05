Ultra Street Fighter II: tanti nuovi screenshot e dettagli aggiuntivi

Grazie al sito gonintendo.com veniamo a conoscenza di alcune novità per Ultra Street Fighter II: The Final Challengers, picchiaduro di Capcom in uscita il 26 maggio in esclusiva per Nintendo Switch.

Tra queste troviamo un'opzione che ci permetterà di giocare senza HUD, la modalità replay che salverà gli script delle partite, possibilità di sfide local console vs console multiplayer, otto livelli di difficoltà per la modalità arcade, possibilità di recuperare l'energia attraverso le provocazioni - taunt - nella modalità cooperativa Buddy Battle, l'opzione per scegliere tra i suoni rimasterizzati e quelli classici, assenza di bonus stage nella modalità arcade, assenza di una modalità torneo, assenza di modificatori per alterare la velocità del gameplay e i danni inflitti.

In aggiunta, i nuovi personaggi Evil Ryu e Violent Ken saranno dotati di un finale personalizzato come per gli altri lottatori. Le novità sono state accompagnate da una ricca galleria d'immagini, che potete consultare per intero a questo indirizzo.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers uscirà il 26 maggio su Nintendo Switch al prezzo di 39,99 €.