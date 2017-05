Ultra Street Fighter II The Final Challenger: Nintendo UK svela tutte le feature

ha svelato tutte le feature presenti in, la riedizione del celebre picchiaduro 2D in arrivo suil prossimo 26 maggio. Il gioco sfrutterà la funzionalità HD Rumble dei controller

Con la funzionalità HD Rumble dei Joy-Con sarà possibile eseguire le varie mosse speciali come Hadoken e Shoryuken. Tra le altre feature annunciate per il titolo segnaliamo il Color Editor, con cui si potrà personalizzare il look dei combattenti, e un'esclusiva Art Gallery con oltre 1400 immagini in alta risoluzione tratte dalla serie. Per quanto riguarda le game mode, invece, abbiamo le modalità Arcade, Versus, Buddy Battle, Online, Way of the Hado (una modalità in prima persona pensata per i Joy-Con), Training, Fight Request e Replay.

Ricordiamo che Ultra Street Fighter II The Final Challengers sarà disponibile in Europa dal 26 maggio in esclusiva su Nintendo Switch. Eventuali porting per altre piattaforme non sono ancora stati annunciati.