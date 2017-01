Ultra Street Fighter II The Final Challenger: le 2 vesti grafiche a confronto

Dopo la presentazione ufficiale del 13 Gennaio,ha rilasciato nuove sequenze di gameplay persu, mettendo a confronto la nuova veste grafica ridisegnata con quella classica in 4:3.

I colleghi di Dualshockers hanno pubblicato due nuovi video di gameplay per Ultra Street Fighter II The Final Challenger, dedicati alle due modalità grafiche messe a disposizione nel gioco. Ve li abbiamo riportati in calce alla notizia: il primo permette di dare un'occhiata alla veste grafica rimasterizzata in 16:9, durante un combattimento tra Evil Ryu e Violent Ken, mentre il secondo ci propone la grafica classica in 4:3 durante uno scontro fra Evil Ryu e Chun-Li. Purtroppo Capcom non ha ancora svelato la finestra di lancio, limitandosi a dichiarare che nuovi dettagli su Ultra Street Fighter II: The Final Challengers arriveranno nei prossimi mesi.