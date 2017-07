Ultra Street Fighter II The Final Challengers: come sbloccare Akuma

In occasione del 30° anniversario diospitato al Comic Con di San Diego,ha annunciato che il personaggiopuò essere sbloccato all'interno diattraverso una semplice procedura.

Per sbloccare Shin Akuma in Ultra Street Fighter II: The Final Challengers su Nintendo Switch basta seguire le indicazioni elencate qui sotto:

Seleziona Ryu, premi annulla mentre il costume è impostato su Colore 1

Seleziona Ken, premi annulla mentre il costume è impostato su Colore 9

Seleziona Sagat, premi annulla mentre il costume è impostato su Colore 8

Seleziona M. Bison, premi annulla mentre il costume è impostato su Colore 7

Piazza il cursore su Casuale, premi L ed R contemporaneamente

Segnaliamo che Shin Akuma non potrà essere utilizzato nelle partite online in locale e nemmeno nei match in rete, dato che il personaggio risulterebbe troppo potente. Un easter egg che farà molto piacere ai giocatori di Ultra Street Fighter II: The Final Challengers su Nintendo Switch.