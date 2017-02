Dopo aver annunciato la modalitàha rivelato cheincluderà anche altre due modalità aggiuntive, denominate Edit Mode e Gallery Mode.

La Gallery Mode include una galleria con oltre 1.400 illustrazioni (risoluzione 250 dpi con possibilità di zoom) selezionate dal volume SF20: The Art of Street Fighter, mentre la seconda permetterà di modificare i colori dei vari personaggi, fino a un massimo di dieci diverse tonalità per ogni lottatore.

Lo sviluppo di Ultra Street Fighter II The Final Challengers è attualmente completo al 50%, il gioco uscirà nel corso del 2017 in esclusiva su Nintendo Switch.