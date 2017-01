Ultra Street Fighter II: The Final Challengers annunciato per Nintendo Switch

ha annunciato il suo primo gioco per Nintendo Switch, si tratta di, riedizione diche includerà tutti i personaggi classici e due nuovi lottatori, ovvero Evil Ryu e Violent Ken.

Il gioco presenta personaggi ridisegnati e ambientazioni più curate, il tutto nel tipico stile 2D di Street Fighter 2. In aggiunta, troviamo anche alcune modalità extra rispetto all'originale come Team Co-Op verso avversari umani o contro la CPU. Purtroppo Capcom non ha svelato la finestra di lancio, limitandosi a dichiarare che nuovi dettagli su Ultra Street Fighter II: The Final Challengers arriveranno nei prossimi mesi.