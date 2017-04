Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers arriverà il 26 maggio in Europa

: Con un comunicato stampa,annuncia cheper Switch sarà disponibile dal 26 marzo, distribuito da. Di seguito, tutti i dettagli sulla nuova edizione dello storico picchiaduro della casa di Osaka.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers riporta i giocatori dove tutto ha avuto inizio e, grazie alle nuove opzioni di controllo, modalità di gioco, opzioni online e all’inclusione di controlli Lite per i neofiti, i giocatori potranno godersi Street Fighter in un modo del tutto nuovo. Quando la console Nintendo Switch è posizionata sulla base, rimuovendo semplicemente entrambi i Joy-Con dalla console, gli amici potranno lottare per la gloria nel comfort del loro salotto, o mettere da parte le divergenze e gareggiare insieme contro la CPU in modalità Buddy Battle. La console Nintendo Switch può essere portata ovunque e i guerrieri avranno la possibilità di mettere alla prova le proprie capacità nei bar, nelle stazioni ferroviarie e in qualsiasi alto luogo per ingaggiare battaglie contro tutti coloro che desiderano partecipare, semplicemente posizionando lo schermo della console in posizione verticale utilizzando l’apposito supporto e porgendo un Joy-Con a un avversario.



Oltre ai 17 personaggi classici che fanno ritorno per competere nel secondo Torneo Mondiale, si aggiungono alla lista nuovi ingressi molto forti come Violent Ken e Evil Ryu. Violent Ken, che ha subìto il lavaggio del cervello da parte di M. Bison, e Evil Ryu, la forma che Ryu assume dopo aver capitolato al lato oscuro, sono perfetti per coloro che amano uno stile di gioco aggressivo. Una volta che i giocatori avranno selezionato il loro combattente preferito, potranno apprezzare una serie di modalità:

In modalità Arcade , un giocatore singolo dovrà sconfiggere 12 guerrieri sul sentiero per divenire campione mondiale

, un giocatore singolo dovrà sconfiggere 12 guerrieri sul sentiero per divenire campione mondiale Preparati a un’intensa battaglia cooperativa quando due amici formeranno una squadra in modalità Buddy Battle per sconfiggere gruppi di 2 giocatori attaccando i propri avversari su due fronti

per sconfiggere gruppi di 2 giocatori attaccando i propri avversari su due fronti Gioca in modalità locale contro un amico o contro la CPU in modalità Versus

Vai online e combatti contro i migliori giocatori in partite a punti o casual

Rispolvera le vecchie abilità, o imparane di nuove in modalità training prima di gareggiare con nuovi sfidanti

Nella nuovissima modalità Way of the Hado, i giocatori potranno giocare in una modalità singola unica e saggiare cosa si prova ad essere Ryu. Facendo uso dei controlli di movimento per eseguire mosse, i giocatori potranno difendersi da una carica nemica utilizzando l’iconico pugno del drago Shoryuken, il calcio uragano Tatsumaki Senpukyaku e il super combo palla di fuoco di Ryu, Shinku Hadoken.

Per coloro per cui Street Fighter è una novità e che intendono stare al passo con i giocatori con maggiore esperienza sul campo di gioco, vi è l’opzione di passare dai controlli Lite a quelli Pro. I controlli Lite consentono ai giocatori di effettuare mosse speciali o super combo sia toccando il touch screen che premendo un singolo pulsante, mentre i controlli Pro tradizionali, offrono tutti gli input dei pulsanti classici che fanno parte della memoria muscolare dei giocatori. Il gioco supporta anche il Nintendo Switch Pro Controller, disponibile separatamente. Indipendentemente dal proprio livello di esperienza, tutti i giocatori potranno gareggiare con stile utilizzando la modalità di editing del colore per personalizzare lo schema dei colori dei propri personaggi preferiti, dando loro il proprio look ideale.

Accedi alle impostazioni dello stile e seleziona tra nuovi disegni ad alta definizione per un look più moderno, seleziona grafica classica e gioca con Street Fighter II proprio come appariva nelle sale giochi. I fan della lotta potranno rivivere le proprie partite preferite in locale e mettere in mostra le loro combo migliori per fare colpo sui passanti con la funzione replay. Fate una pausa dalle risse per visitare la galleria che include 1400 illustrazioni molto dettagliate di tutta la serie Street Fighter, tratte dal libro fuori catalogo Street Fighter Artworks: Supremacy.