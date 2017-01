Ultra Street Fighter II: The Final Challengers avrà il multiplayer online

ha confermato cheper Nintendo Switch supporterà il gioco online e sarà dunque possibile sfidare avversari attraverso la rete, non limitandosi al solo multiplayer in locale.

Si tratta di una caratteristica che molti davano per scontata, tuttavia gli sviluppatori non avevano fatto alcun cenno alla presenza del multiplayer durante il revela del gioco. Ultra Street Fighter II: The Final Challengers includerà tutti i personaggi del titolo originale con l'aggiunta di Evil Ryu e Violent Ken, oltre a un miglior bilanciamento del gameplay e un comparto tecnico migliorato. L'uscita è prevista nel corso del 2017, per il momento in esclusiva su Nintendo Switch.