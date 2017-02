Ultra Street Fighter II The Final Challengers avrà una modalità in prima persona

Le confezioni preorder dei giochi perhanno fatto la loro comparsa nei negozi giapponesi, Nintendo Everything ha così scoperto la presenza di una modalità in prima persona in

Secondo quanto riportato sul retro della custodia, il gioco avrà una modalità in prima persona chiamata "Fire! Ha-DO-ken" e giocabile utilizzando i sensori di movimento dei Joy-Con. Altri dettagli purtroppo non sono noti, in aggiunta segnaliamo che la confezione riporta anche la presenza di una galleria di artwork in alta risoluzione con oltre 250 pagine di illustrazioni tratte dai principali episodi della serie.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers è ancora privo di una data di uscita, il gioco verrà pubblicato in esclusiva su Switch nel corso del 2017.