Ultra Street Fighter II The Final Challengers costerà 39,99 euro in Europa

Lo scorso mese di marzo,aveva annunciato chesarebbe stato venduto a prezzo pieno in Nord America, oggi il pubisher ha confermato anche i prezzi per il nostro continente: 34,99 sterline nel Regno Unito e 39,99 euro in Europa.

Eurogamer.net ha provato a interpellare la casa di Osaka per ottenere chiarimenti sul prezzo, ritenuto troppo elevato da molti membri della community. Capcom, dal canto suo, ha dichiarato che Ultra Street Fighter II The Final Challengers non è un semplice remastered di Super Street Fighter 2 HD Remix, questa riedizione include due personaggi aggiuntivi (Evil Ryu e Violent Ken), la possibilità di scegliere tra lo stile grafico retrò e moderno, oltre alla modalità Way of the Hado e una gallery con oltre 1,400 diverse illustrazioni.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers sarà disponibile in Europa dal 26 maggio in esclusiva su Nintendo Switch. Eventuali porting per altre piattaforme non sono ancora stati annunciati.