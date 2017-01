Ultra Street Fighter II The Final Challengers: dettagli sulle modalità online

ha pubblicato alcuni dettagli sulle modalità online di, nuova versione di uno dei picchiaduro più amati e popolari di sempre, in arrivo su Nintendo Switch nel corso del 2017.

Il publisher conferma il pieno supporto per il multiplayer in locale e online, in quest'ultimo caso sarà possibile partecipare a partite classificate e agli incontri casuali, ovvero senza possibilità di selezionare il proprio lottatore. Per quanto riguarda i match classificati, le categorie a disposizione saranno quattro: Crea Partita, Partita contro un amico, Partita personalizzata e Partita veloce.

Ricordiamo che Ultra Street Fighter II The Final Challengers è stato annunciato in esclusiva per Nintendo Switch, attualmente non ci sono dettagli riguardo la finestra di lancio del gioco.