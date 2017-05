Ultra Street Fighter II The Final Challengers: ecco l'analisi di Digital Foundry

ha pubblicato l'analisi tecnica di, mettendo a confronto la riedizione del gioco percon quella uscita nel 2008 su

Come potete vedere nel videoconfronto riportato in cima alla notizia, Ultra Street Fighter II: The Final Challengers per Switch gira alla risoluzione nativa di 1080p, mantenendo un frame rate costante di 60 FPS (si segnala qualche calo nella nuova modalità Hado). Rispetto a Super Street Fighter II Turbo HD Remix uscito su Xbox 360, inoltre, il ritratto dei personaggi, la selezione dei combattenti e la schermata della modalità Versus presenti in The Final Challengers sono più fedeli alla controparte originale.

Ricordiamo che Ultra Street Fighter II: The Final Challengers è disponibile in esclusiva su Nintendo Switch.