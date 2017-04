Ultra Street Fighter II: The Final Challengers entra in fase Gold

Tramite un post condiviso sul suo profilo Twitter, Yoshinori Ono diha confermato che lo sviluppo diè stato portato a termine. Il titolo passa quindi alla sua fase Gold, con le copie di gioco che verranno prima stampate e poi distribuite in vista del lancio.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers è una riedizione di Super Street Fighter II Turbo che godrà di aggiornamenti al roster di gioco (saranno introdotti Violent Ken e Evil Ryu), migliorie alla grafica e alle meccaniche di gioco. Il titolo arriverà in esclusiva su Nintendo Switch: per sfruttare gli iconici Joy-Con della console, è stata studiata una modalità apposita, chiamata Way of the Hado.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers uscirà il 26 maggio su Nintendo Switch. Il gioco sarà venduto al prezzo di 39,99$.