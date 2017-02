Ultra Street Fighter II The Final Challengers: nuovi dettagli sul gioco

Tramite le pagine di Famitsu,ha svelato nuovi dettagli su, tra cui alcune interessanti informazioni sulla modalità in prima persona trapelata nella giornata di ieri.

Il gioco includerà una "Modalità Gallery" con decine di illustrazioni e artwork tratti dai vari giochi della serie, alcuni dei quali inediti. Presente anche un editor per cambiare il colore dei personaggi e dei costumi, infine Ultra Street Fighter II The Final Challengers includerà la modalità in prima persona Fire! Ha-DO-ken che vedrà Ryu impegnato a combattere contro i soldati Shadaloo utilizzando Hadoken, Shoryuken e Tatsumaki Senpukyaku.

Lo sviluppo del gioco è attualmente completo al 50%, Ultra Street Fighter II The Final Challengers uscirà su Nintendo Switch nel corso del 2017.