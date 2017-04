ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di, riedizione dello storico picchiaduro che include nuove modalità (tra cui) e personaggi extra come Violent Ken ed Evil Ryu.

Il publisher ha diffuso inoltre un sample della colonna sonora del gioco, che potete ascoltare in calce alla notizia, mentre in apertura trovate il nuovo trailer pubblicato da Capcom.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers sarà disponibile in contemporanea mondiale dal 26 maggio in esclusiva su Nintendo Switch, nel momento in cui scriviamo non ci sono notizie riguardo l'arrivo del gioco su altre piattaforme.