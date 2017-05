Ultra Street Fighter II The Final Challengers: pubblicato il trailer di lancio

In occasione dell'uscita di Ultra Street Fighter II The Final Challengers, pubblicato nella giornata di ieri in esclusiva su Nintendo Switch, la grande N ha condiviso il trailer di lancio del picchiaduro.

La versione definitiva di Super Street Fighter II Turbo ripropone gli asset visti nell'edizione HD Remix pubblicata nel 2009 su PlayStation 3 e Xbox 360, ma i nostalgici potranno comunque godersi il titolo con la grafica originale. Oltre ad alcuni bilanciamenti al core gameplay, Ultra Street Fighter II The Final Challengers propone due nuovi lottatori: Evil Ryu e Violent Ken. Questa versione di Ken Masters, introdotta per la prima volta in assoluto in un titolo Capcom, deve l'aggettivo Violent al lavaggio del cervello causato dallo Psycho Power di M.Bison.

Ultra Street Fighter II The Final Challengers è già disponibile in esclusiva su Nintendo Switch, e per scoprire tutte le modalità che riserva vi invitiamo a consultare la nostra recensione.