Con un tweet pubblicato sull’account ufficiale di Street Fighter, Capcom ha annunciato che Ultra Street Fighter II: The Final Challengers uscirà il 26 maggio 2017 in tutto il mondo. Inizialmente il titolo era previsto in tale data solo in Giappone, ma oggi arriva la conferma anche per il territorio europeo e nordamericano.

Si tratta di una riedizione di Super Street Fighter II Turbo con grafica e meccaniche di gioco aggiornate. Al cast originale del 1994 si aggiungono ora Violent Ken ed Evil Ryu, personaggi che sono comparsi solo in altri titoli. Il gioco godrà inoltre di una modalità inedita studiata per sfruttare i sensori di movimento all’interno dei Joy-Con: Way of the Hado.

Ultra Street Fighter II: The Final Challengers sarà disponibile il 26 maggio, in esclusiva su Nintendo Switch, al prezzo di 39,99$.