Ultra Street Fighter II The Final Challengers uscirà a maggio in Giappone

ha annunciato oggi cheper Nintendo Switch sarà disponibile in Giappone dal 26 maggio in formato digitale (4.620 yen) e retail (4.999 yen).

La data di uscita europea non è ancora stata annunciata, restiamo quindi in attesa di ulteriori informazioni in merito. Ultra Street Fighter II The Final Challengers includerà nuovi personaggi (Evil Ryu e Violent Ken) e le modalità extra Way of the Hado (giocabile in prima persona), Gallery Mode (con oltre 250 artwork tratti dal volume SF20: The Art of Street Fighter) e Edit Mode per personalizzare il colore dei vari lottatori.