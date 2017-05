Ultra Street Fighter II: vediamo le feature del gioco in azione

Nintendoeverything ha pubblicato una serie di video per, in cui ci vengono mostrate le varie feature del gioco svelate dala scorsa settimana, come il Color Editor e la nuova modalità Way of the Hado.

In cima alla notizia trovate un video di gameplay dedicato alla modalità Buddy Battle, mentre a fondo pagina vi abbiamo riportato i filmati per la modalità Versus, per il Color Editor, per la nuova modalità Way of the Hado pensata per i controller Joy-Con, e infine per l'Art Gallery che contiene oltre 1400 immagini in alta risoluzione tratte dalla serie.

Ricordiamo che Ultra Street Fighter II The Final Challengers sarà disponibile in Europa dal 26 maggio in esclusiva su Nintendo Switch.