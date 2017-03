Un annuncio di lavoro potrebbe aver confermato l'esistenza di Pokemon per Switch

Da tempo si parla di un possibile arrivo disu Switch, sebbenenon abbia ancora fatto annunci in merito. Un recente annuncio di lavoro pubblicato daperò potrebbe aver confermato l'esistenza di questo progetto.

Lo studio è attualmente alla ricerca di sviluppatori e animatori con esperienza nella realizzazione di modelli poligonali di complessità paragonabile a quelli visti su Wii U e PS Vita e che abbia esperienza con Maya. I candidati dovranno avere esperienza nella creazione di mostri, personaggi deformed e creature dalle forme simili a quelle di animali.

Una descrizione che sembra calzare a pennello al mondo dei Pokemon, non trovate? Per il momento, si tratta solamente di supposizioni, in attesa di eventuali conferme o smentite in merito.