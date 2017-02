Un brevetto Sony del 2015 mostra una console portatile simile a Switch

Il blog giapponese Esuteru ha condiviso alcune immagini di un brevetto didatato 2015 relativo ad una console portatile simile nel concept a: il device in questione è composto da un tablet centrale e da due unità laterali con i controlli.

Dalle immagini non è chiaro se i due joypad laterali possano essere staccati dal corpo o se siano fissi, anche se la prima ipotesi sembra la più probabile. Non è escluso che il brevetto in questione possa riguardare solamente l'idea di un controller gaming per tablet e non sia relativo a un vero e proprio nuovo dispositivo portatile. In ogni caso, ribadiamo come l'esistenza del brevetto non implichi necessariamente l'esistenza di questo progetto. Cosa ne pensate di questa idea?