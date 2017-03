Secondo quanto riportato da PlayStation LifeStyle,sarebbe afflitto da un bug in una quest che richiede di potenziare gli scudi del. Questo problema impedisce di fatto di completare il gioco al 100%, almeno stando ad alcune testimonianze emerse su Twitter.

Durante la missione in questione dovremo andare alla ricerca di determinati materiali per potenziare gli scudi del veicolo, nel caso gli oggetti in questione siano già nel nostro inventario, la quest si bloccherà e non sarà dunque possibile terminare il gioco al 100%.

Il glitch potrebbe essere corretto con una delle prossime patch, il 4 aprile BioWare svelerà maggiori dettagli sugli aggiornamenti e i contenuti post lancio in arrivi per Mass Effect Andromeda.