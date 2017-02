Un easter egg di Serious Sam VR rivela la data di uscita di Serious Sam 4?

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi, Croteam ha confermato di essere ancora al lavoro su, scongiurando le paure di chi lo dava per cancellato. Oggi arriva un'altra novità: sembra che un easter egg dipossa averne svelato la data di uscita.

Come potete vedere nell'immagine di Serious Sam VR: The Last Hope riportata in basso, sull'arma di Sam sono riportate 6 date molto interessanti: le prime 5 corrispondono alle date di rilascio dei vari capitoli della saga (21 Marzo 2001 per Serious Sam: The First Encounter, 2 Febbraio 2002 per Serious Sam: The Second Encounter e così via), mentre la sesta - fissata per Dicembre 2017 - potrebbe riferirsi alla finestra di lancio di Serious Sam 4. Ne sapremo qualcosa in più al prossimo E3 di Los Angeles?