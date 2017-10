Un ex dipendente di Naughty Dog afferma di aver subito molestie sessuali

Nelle scorse ore è scoppiato un caso che potrebbe causare qualche grattacapo a, senza dubbio uno degli studi più amati dagli utenti. Un ex dipendente,, ha affermato via Twitter di aver subito molestie sessuali mentre era in forza allo studio.

David Ballard, che ricopriva i ruoli di Environment Artist e Multiplayer Level Layout Artist, afferma che i fatti sono avvenuti nel 2015, periodo a partire dal quale il suo lavoro divenne estremamente tossico a causa delle molestie di un superiore. Secondo l'artista, quando si rivolse al dipartimento delle risorse umane di Sony PlayStation nel 2016 (dopo aver subito un crollo nervoso), venne subito licenziato nel giro di una giornata. Dopo, gli vennero offerti 20.000 dollari per comprare il suo silenzio, ma rifiutò.

Ballard ha contribuito alla realizzazione di Uncharted 2, Uncharted 4 e The Last of Us. Ha lavorato per la compagnia dal 2009 al 2014, e dopo un breve periodo trascorso in Ubisoft San Francisco, è tornato in Naughty Dog nel 2015, dove è rimasto fino al licenziamento.

Non è un caso che David Ballard abbia deciso di parlare proprio in questo periodo, in cui il mondo dello spettacolo è stato profondamente scosso dal caso Harvey Weinstein. Evidentemente le confessioni di alcune figure di spicco del mondo dello spettacolo ha spinto anche lo sviluppatore ad uscire allo scoperto.

Sony e Naughty Dog non hanno ancora commentato la faccenda, ma vi informeremo non appena ci sarà qualche aggiornamento.