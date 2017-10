Un ex dipendente Visceral Games pubblica un commovente messaggio d'addio

La chiusura diha scosso l'intera comunità videoludica. Non sono mancati i commenti dei giocatori, e nemmeno i messaggi dagli addetti ai lavori, come quelli die di. I creatori di God of War hanno addirittura chiesto agli sviluppatori ormai liberi di mettersi in contatto con loro per discutere di un'eventuale assunzione.

Ieri, invece, un ex dipendente ha pubblicato un toccate messaggio d'addio sul suo profilo Twitter personale. Si tratta di Zach Mumbach, a seguire le sue parole.

"Apprezzo tutto il supporto e le parole di incoraggiamento che ho ricevuto negli ultimi giorni, significano molto. Mia moglie e io abbiamo avuto il nostro secondo figlio domenica, mentre Visceral è stata chiusa martedì, per cui abbiamo molto da fare. Sono ancora molto confuso e incredibilmente triste; per la cancellazione del fantastico gioco che stavamo creando, la chiusura dello studio dove ho trascorso la maggior parte della mia vita adulta e per il fatto che non lavorerò più con le persone in questo team. Visceral significava molto per me. È l'unica casa che io abbia mai conosciuto, non c'è altro modo di dirlo, mi ha spezzato il cuore. Sono davvero fortunato ed onorato di aver avuto l'opportunità di lavorare con quelle persone fantastiche e talentuose che hanno reso Visceral ciò che era. Grazie a tutte le persone che hanno supportato il nostro studio negli anni. Presto capirò quale sarò la mia prossima mossa, ma per ora mi dedicherò al mio nuovo bambino, giocare a qualche videogioco e a riflettere sugli ultimi, e fantastici, 17 anni".

Parole fantastiche, ma anche molto tristi. Cosa ne pensate?