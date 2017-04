Un fan ha ricreato il prototipo 2D di Zelda Breath of the Wild

Ricordate il prototipo 2D dimostrato dain occasione della scorsa GDC? Bene, un fan è riuscito a ricrearlo in una forma giocabile: potete scaricarlo gratuitamente e provarlo con le vostre stesse mani.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, questo prototipo 2D ricreato dal fan è molto simile alla sua controparte originale (che a sua volta si ispirava al primo capitolo di The Legend of Zelda uscito su NES), e permette di interagire con l'ambiente, tagliare gli alberi, colpire i nemici e altro ancora. Intitolato Breath of the NES, il prototipo 2D fan made può essere scaricato gratuitamente a questo indirizzo.

Ricordiamo che The Legend of Zelda: Breath of the Wild è disponibile su Nintendo Switch e Wii U.