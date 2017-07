Un fan unisce Super Mario 64 e Super Mario Maker con una mod

L'utente Kaze Emanuar (lo stesso nome dietro la mod " Super Mario Odissey 64 "), ha realizzato una nuova e fantasiosa mod con cui è riuscito ad unire i mondi di

La mod consiste nell'implementazione di un sistema di editing dei livelli di Super Mario 64, uno dei capitoli della serie Nintendo più amati di sempre dai giocatori.

Data la mancanza di una infrastruttura online in-game, il modder ha anche creato uno spazio di condivisione in cui uploadare i livelli editati dagli utenti. Potete procedere al download della mod seguendo questo indirizzo, mentre in descrizione al video sul canale YouTube di Kaze Emanuer trovate tutti i dettagli relativi ai comandi da utilizzare per la creazione dei livelli.