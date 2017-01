ha pubblicato nella giornata di oggi un particolare trailer in live action per, intitolato "Red Dot". Potete visionare il filmato in apertura di notizia.

Il singolare protagonista del video è un gatto bianco, incuriosito dal laser proiettato dal mirino del fucile di precisione di un Ghost, il quale è sul punto di attaccare un gruppo di criminali facenti parte del Cartello di Santa Blanca. Al termine del video, ci viene ricordato che le iscrizioni per la Closed Beta di Ghost Recon: Wildlands sono già state aperte.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Tom Clancy's Ghost Recon: Wildlands uscirà il 7 marzo su PC, PS4 e Xbox One.