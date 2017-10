è uscito solo da pochi giorni, ma su Youtube sono già tanti i filmati dedicati al titolo di. In molti, infatti, stanno caricando i video delle loro gesta, e oggi vi proponiamo quello di, un utente che è riuscito a battere tutti i boss senza subire alcun danno.

Ciò che rende l'impresa di Arealoth ancora più degna di nota, è il fatto che nel corso degli scontri il giocatore non abbia utilizzato la schivata, un'abilità fondamentale per avere la meglio nelle ostiche battaglie che caratterizzano la produzione. Ricordiamo ai lettori che Cuphead è ora disponibile su Xbox One e PC. Qui potete leggere la nostra recensione.