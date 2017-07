Un giocatore ha completato tutti i capitoli di Fallout in meno di 2 ore

Un giocatore è riuscito a segnare un nuovo record nel mondo delle speedrun: completare tutti i capitoli della saga diin 1 ora e 37 minuti. In cima alla notizia potete vedere l'intero playthrough che immortala l'impresa.

La speedrun portata a termine dall'utente tomatoanus include tutti i capitoli della saga gdr di Fallout, vale a dire Fallout 1, Fallout 2, Fallout 3, Fallout New Vegas e Fallout 4. Dal momento che il video che vi abbiamo riportato contiene diverse scene tratte dalle singole campagne, vi avvertiamo del pericolo SPOILER nel caso non abbiate ancora giocato a qualcuno di questi titoli.

Una speedrun di tutto rispetto, che a detta dello stesso autore poteva essere migliorata nella parte di Fallout New Vegas. In ogni caso stiamo parlando di un nuovo record del mondo per quanto riguarda l'intera saga in questione.