Un giocatore realizza un libro con gli scatti di Zelda Breath of the Wild

Un giocatore giapponese conosciuto su Twitter con il nickname "NV/Haru" ha pubblicato su Twitter le immagini del suo libro fotografico dedicato a. L'autore ha raccolto centinaia di scatti del mondo di Hyrule e li ha raccolti in un volume autoprodotto.

Nonostante la modesta qualità del materiale utilizzato, delle stampe e della rilegatura, NV/Haru si è detto soddisfatto del risultato finale. Il libro non è in vendita ma è stato realizzato dall'autore solamente per avere un ricordo del suo viaggio nel mondo di The Legend of Zelda Breath of the Wild. Cosa ne pensate di questa idea?