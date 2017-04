Un'immagine promozionale pubblicata supotrebbe aver svelato le nuove skin diin arrivo con l'evento di aprile. La foto è stata pubblicata su Reddit e sembra essere autentica, sebbene al momento non ci siano ancora conferme dirette in merito.

Reinhardt, Torbjorn, Tracer e Mercy indossano alcune armature tratte dal fumetto Rivolta, pubblicato alla fine della scorsa settimana. Ovviamente le nuove skin dovrebbero essere disponibili per tutti gli eroi di Overwatch e non soltanto per i personaggi citati.

Per saperne di più dovremo attendere l'11 aprile, quando Blizzard svelerà tutti i dettagli sul prossimo evento di Overwatch.