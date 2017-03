Un leak rivela due nuovi eroi di For Honor: il Ninja e il Centurione

Recentemente sono emersi online nuovi leak sul Season Pass di. Come già dichiarato da, i contenuti aggiuntivi includeranno sei nuovi eroi. Grazie all'utente di Reddit Bones404, veniamo oggi a sapere che due di questi saranno il Ninja e il Centurione.

Come possiamo vedere nell'immagine a fine news, il Centurione indossa una pesante armatura, mentre il Ninja è dotato di un equipaggiamento più leggero e versatile e maneggia due kusarigama. Per il momento non abbiamo alcuna conferma ufficiale da parte di Ubisoft, anche se le immagini sembrano abbastanza chiare. Ricordiamo che For Honor è il videogioco per console più venduto in Italia durante il mese di Febbraio ed è disponibile su PC, PS4 e Xbox One.