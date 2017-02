Far Cry 5 compare nel listino di Gamestop

Come riferito da Website SG Gaming Info, il nome diè improvvisamente comparso all'interno del listino di Gamestop. Sebbene il gioco non sia stato annunciato in alcun modo da, la finestra di rilascio sarebbe già prefissata a novembre 2017.

I responsabili di Website SG Gaming Info hanno quindi contattato un punto vendita del noto retailer per ottenere delucidazioni in merito. Come da loro stessi riferito, l'impiegato di Gamestop ha replicato alle domande confermando che il codice SKU è stato effettivamente applicato al nome di Far Cry 5 e che la sua finestra di lancio fosse prevista per il prossimo novembre. Contattando la catena via mail, inoltre, è stato ricevuto in risposta il seguente, e alquanto bizzarro messaggio: "Sfortunatamente, abbiamo terminato le scorte di Far Cry 5 per PS4, e non possiamo garantire che i nostri punti vendita verranno riforniti con ulteriori unità".

Naturalmente, vi consigliamo di prendere la notizia con le pinze, nel mentre attendiamo eventuali conferme o smentite da parte di Ubisoft circa l'esistenza di Far Cry 5.