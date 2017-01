Un leak svela il possibile finale di Horizon Zero Dawn (Attenzione: Spoiler)

Nelle scorse ore è trapelato in rete il presunto finale di: lo spoiler proviene da 4Chan, un canale decisamente poco attendibile, l'autore però in passato si è reso protagonista di leak veritieri sulla trama di: quanto pubblicato di seguito contiene enormi spoiler sulla storia del gioco.

Prima di proseguire nella lettura, vi ricordiamo ancora una volta che quanto riportato di seguito è frutto di rumor assolutamente non confermati, provenienti da 4Chan, se non volete anticipazioni di alcun tipo potete interrompere qui la lettura.

Attenzione Spoiler - Secondo l'autore del leak, alla fine del gioco Aloy scoprirà che gli umani sono in realtà bio-macchine nate secoli prima delle "vere" macchine robot. Gli esseri umani "veri" sono in realtà scomparsi nel primo ciclo del mondo, una volta appresa la situazione Aloy potrà decidere se disconnettere i dinosauri robot oppure le bio macchine, condannando di fatto tutti gli pseudo umani incontrati nel corso dell'avventura. Il finale sembra essere molto aperto e punterebbe ad un sequel che spieghi la natura della malattia che ha infestato alcuni robot. Inoltre, si scoprirà che Zero Dawn è il nome dell'applicativo utilizzato per uccidere una delle due razze citate poco sopra.

Cosa ne pensate di questo possibile finale? Ricordiamo che Horizon Zero Dawn arriverà in Europa il primo marzo 2017 in esclusiva su PlayStation 4.