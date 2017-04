Un milione di copie vendute in per PlayerUnknown's Battlegrounds

Il successo disembra non volersi arrestare.ha infatti annunciato che il gioco ha venduto più di un milione di copie dal giorno del lancio in Early Access su Steam, avvenuto il 23 marzo 2017.

"Non avremmo potuto raggiungere questo traguardo senza la passione dei nostri utenti e noi siamo onorati per questa accoglienza. Miglioreremo il titolo, introdurremo nuovi contenuti e allo stesso tempo coinvolgeremo attivamente la fanbase", queste le dichiarazioni degli sviluppatori. Ricordiamo che PlayerUnknown's Battlegrounds è uno sparatutto multiplayer online che fonda il suo gameplay sulle regole tipiche delle Battle Royale. Il titolo è disponibile esclusivamente su Steam via Accesso Anticipato al prezzo di 29.99 euro.