Un milione di utenti connessi in contemporanea per Playerunknown's Battlegrounds

Da qualche mese a questa partesta battendo ogni record, e il suo successo sembra non volersi arrestare. Come segnalato su Steam, quest'oggi il picco massimo di utenti connessi contemporaneamente ha superato il milione.

Il record assoluto di giocatori attivi in contemporanea, pari a 1.291.328 e risalente a marzo 2016, per il momento resta ancora in mano a DOTA 2, tuttavia, continuando di questo passo lo sparatutto di Brendan Greene potrebbe riuscire a oltrepassare anche questa cifra. Ricordiamo che recentemente Playerunknown's Battlegrounds ha superato il traguardo delle dieci milioni di copie vendute, lo stesso Brendan Green ha affermato che a suo avviso in futuro il gioco potrebbe riuscire a raggiungere i 100 milioni di utenti attivi mensilmente.