Un mini cabinet per Nintendo Switch per giocare con i titoli SNK

Nelle scorse ore ha fatto la sua comparsa su Etsy il progetto di unper Switch, una dock in cui inserire la console in modo simile a quanto accade con i micro cabinet per smartphone e tablet.

Il progetto è stato realizzato da un fan dei giochi SNK che ha pensato di dar vita a questa idea per permettere ai giocatori di gustare il feeling retrò di titoli come Metal Slug 3, Neo Turf Masters, The King of Fighters '98 e altri giochi SNK presenti sul Nintendo eShop.

Purtroppo, nel momento in cui scriviamo il progetto con i file di stampa 3D è stato già venduto su Etsy e non risulta quindi più disponibile, non è escluso però che qualcuno possa dar vita in futuro a un produzione in serie per questo accessorio.