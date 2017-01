Un countdown trailer per Horizon: Zero Dawn

Tra le esclusive maggiormente attese dai giocatori PlayStation 4 per il 2017 , compare ovviamente il nome di, l'ambizioso progetto open world di. Con l'inizio del nuovo anno, la software house ha lanciato oggi un nuovo "Countdown Trailer" per il suo titolo.

Il filmato che trovate in apertura non mostra alcuna sequenza di gameplay; tutto ciò che fa è mettere in evidenza il susseguirsi degli anni, dal 2016 appena passato, fino ad arrivare ad un emblematico 3017. Con un certa sicurezza, possiamo quindi assumere che il titolo sarà ambientato proprio in quest'anno, così lontano dalla nostra realtà, in un mondo dove la tecnologia e le creature robotiche hanno ormai preso il sopravvento sugli uomini.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4.