Un nuovo accessorio per Switch trasforma i Joy-Con in tirapugni

ShapeWays ha messo in vendita uno speciale accessorio perche trasforma ilin un... tirapugni. Incredibile ma vero, questa impugnatura realizzata in silicone permette di "impugnare" il controller proprio se fosse un'arma da mischia.

L'accessorio è in vendita al prezzo di 27.63 euro (spese di spedizione escluse), disponibile in vari colori tra cui bianco, blu e rosso. L'impugnatura copre i tasti SL e RL e a dire il vero non sembra essere particolarmente comodo, ma se proprio state cercando un'accessorio curioso e originale... lo avete appena trovato.