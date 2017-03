Un nuovo artwork per Sonic Mania ci fa fare un tuffo nel passato

SEGA ha voluto rendere omaggio ai titoli Sonic del passato pubblicando un nuovo poster per Sonic Mania, platform bidimensionale in salsa 16 bit in arrivo quest'estate su PC e console. L'immagine che vedete in allegato, infatti, non proviene dagli anni '90, anche se rievocherà lo scorso millennio nella mente di molti giocatori.

Dopo aver sperimentato la formula del 2.5D con Sonic the Hedgehog 4, SEGA punta dunque a un'esperienza full retro, riesumando lo stile classico di quel Sonic nato su Sega Mega Drive per contrastare la popolarità di Mario e di Nintendo. L'operazione nostalgia si espande anche in ambito marketing, e l'artwork recentemente pubblicata dalla compagnia giapponese cattura in pieno l'atmosfera di come venivano pubblicizzati i videogiochi all'epoca.

I fan del porcospino blu dovranno però attendere più del previsto per mettere le mani su Sonic Mania, in quanto il gioco è stato da poco rinviato dalla primavera 2017 all'estate dello stesso anno. Il titolo sarà disponibile su PC, Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch