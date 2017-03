Un nuovo Batman, Resistance 4 e Bloodborne 2 saranno annunciati all'E3?

Il sito UP2Play ha diffuso una lista dei giochi apparentemente confermati per l'E3 2017, tra cui spiccherebbero produzioni comee un nuovo gioco di. Di seguito, la maggiori dettagli.

La lista (consultabile a questo indirizzo) include giochi già noti come Red Dead Redemption 2, Destiny 2, Ace Combat 7, Marvel vs Capcom Infinite, Star Wars Battlefront 2, Super Mario Odissey e FIFA 18, solamente per citarne alcuni. Inoltre, sono citati anche titoli inediti come The Evil Within 2, Bloodborne 2, Resistance 4, Project Oscar (presunto nuovo progetto di Sucker Punch Productions), Assassin's Creed 2017 e un nuovo gioco di Batman.

Da sottolineare come il nuovo gioco di Sucker Punch venga segnalato come multipiattaforma, un dettaglio che ci porterebbe a considerare la lista come scarsamente attendibile. In ogni caso, riportiamo il rumor per dovere di cronca. Cosa ne pensate? Quali di questi giochi vorreste vedere al prossimo E3?