Un nuovo brevetto Nintendo potrebbe far pensare all'arrivo di SNES Classic Mini

Nei giorni scorsi,ha depositato un nuovo brevetto in Giappone, relativo al controller del. La casa di Kyoto ha registrato il design del joypad e brevettato la componentistica interna ed esterna, dal D-Pad al colori dei pulsanti.

Un brevetto del genere a oltre 25 anni dal lancio della console appare decisamente poco chiaro e secondo alcune speculazioni la mossa in questione potrebbe in realtà essere legata al futuro lancio di una riedizione del Super Nintendo/Super Famicom, esattamente come avvenuto con il Nintendo NES Classic Mini, console che ha riscosso un ottimo successo di pubblico, con quasi 200.000 pezzi venduti a novembre solo in Nord America.

Chiaramente, quanto riportato è solamente frutto di ipotesi e speculazioni e non è escluso che il brevetto possa in realtà essere stato depositato solamente per motivi legali o di archivio. Vi piacerebbe vedere una riedizione mini dello storico SNES?