Un nuovo capitolo di Splinter Cell potrebbe essere in sviluppo?

Ormai l'E3 è vicinissimo e i rumor e le speculazioni su quali saranno gli annunci più importanti della fiera continuano ad invadere la rete. Di recente, è emersa la possibilità chepossa approfittare della kermesse di Los Angeles per annunciare un nuovo capitolo della serie, che sarebbe inoltre già in sviluppo.

Il rumor nasce dal fatto che, stando a quanto riportato dalla relativa pagina trademark su Justia, per quanto riguarda Splinter Cell sarebbe stata registrata una licenza, peraltro recentissima, risalente allo scorso maggio. Al momento non sappiamo di cosa si tratti, Ubisoft non si è ancora espressa sulla questione e non ci sono ulteriori indizi rilevanti in rete, ma è probabile che ne sapremo di più nel corso dell'E3, tra qualche giorno.

Vi piacerebbe giocare un nuovo capitolo di Splinter Cell?