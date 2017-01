ha annunciato che un nuovo capitolo della serie, intitolato al momento "SteamWorld Project 2017" arriverà nel corso del prossimo anno. Tramite un recente vlog , la software house ha inoltre promesso maggiori dettagli su questo nuovo episodio durante il PAX East che si terrà il prossimo marzo.

L'ultima iterazione del brand, SteamWorld Heist, permetteva al giocatore di prender parte ad un'esperienza in 2D con elementi da Tactical RPG, nel mentre si affrontavano pirati spaziali e robot. Il gioco è stato pubblicato su diverse piattaforme, quali Nintendo 3DS, PC, Mac OS X, Linux, Wii U e dispositivi iOS; mancando però l'arrivo su Xbox One e Android, come inizialmente previsto.

Cosa vi aspettate dal nuovo episodio di SteamWorld?