Un nuovo concept art per State of Decay 2

mantiene fede alle sue promesse, e continua ad aggiornare i fan con nuovi concept art di, il seguito della serie survival horror in arrivo nel 2017 su PC e Xbox One.

L'immagine mostrata durante il PAX East 2017, che trovate riportata in calce, si discosta dallo stile cruento e macabro dei concept art che abbiamo ammirato in passato, e ritrae questa volta un ambiente più sereno e soleggiato.

"La strada senza fine è una metafora, una promessa di un nuovo mondo alla fine dell'orizzonte, ma ovviamente non potrai mai arrivare alla sua fine. Una strada conduce sempre ad un altro sentiero, e non c'è una via di fuga in nessun momento del viaggio. Sei il mostro che temi di più, sei il pericolo che minaccia, e l'unico barlume di speranza è rappresentato dal fatto che, nella notte infinita, tu sei seduto al posto di guida", ha scherzato l'autore del concept art, prima di rivelare che, in realtà, l'immagine è servita alla software house semplicemente per regolare l'illuminazione del trailer mostrato durante l'E3 2016.

State of Decay 2 uscirà durante il corso del 2017 su PC e Xbox One. La data di uscita definitiva del gioco sarà comunicata da Microsoft durante l'E3 2017.