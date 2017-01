Un nuovo episodio di Fire Emblem potrebbe essere in fase di sviluppo

Qualche settimana fa sono stati trovati dei riferimenti anel codice sorgente di, oggi arriva una voce che farebbe pensare all'effettiva esistenza di un nuovo episodio della serie targata Nintendo.

Nelle scorse ore l'attrice e doppiatrice Sarah Blandy ha aggiornato il suo curriculum dichiarando di essere attualmente al lavoro su un progetto non ancora annunciato presso Nintendo e Cup of Tea Productions: quest'ultima è la società che si è occupata del doppiaggio e dell'adattamento di Fire Emblem Awakening. La Blandy, oltretutto, ha già preso parte al doppiaggio di Fire Emblem Fates, prestando la voce ai personaggi di Midori, Layla e Kagero, il suo coinvolgimento in un nuovo episodio della serie non sarebbe dunque così improbabile.

In un secondo momento, l'attrice ha aggiornato la pagina rimuovendo qualsiasi riferimento a Nintendo e lasciando solamente la voce "Cup of Tea Productions/NDA", facendo dunque pensare a un effettivo coinvolgimento della casa di Kyoto in questo misterioso progetto, apparentemente legato al franchise di Fire Emblem. Quanto riportato, in ogni caso, è solamente frutto di rumor e speculazioni, allo stato attuale, il publisher ha confermato che un gioco della serie è in fase di sviluppo per smartphone e tablet mentre non ci sono notizie riguardo eventuali altri titoli per console.